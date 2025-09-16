Интернет и СМИ
Излечившийся от рака популярный блогер назвал удивившее его открытие о болезни

Блогер Ninja заявил, что рак кожи на ранней стадии может протекать без симптомов
Фото: Imago / John Nacion / Globallookpress.com

Популярный американский блогер и стример Ninja (настоящее имя — Тайлер Блевинс), излечившийся от рака кожи, не знал о том, что на ранней стадии болезнь может протекать без симптомов. Удивившее его открытие о недуге он назвал в интервью порталу Indy100.

«Наверное, так бывает с любым видом рака на очень ранней стадии: нет никаких симптомов, и это может быть очень страшно. Я был в форме, здоров, относительно правильно питался, занимался спортом и не догадывался, что у меня есть что-то, что меня может убить. Это было шокирующе», — заявил блогер.

По словам Блевинса, ему повезло, что болезнь обнаружили на ранней стадии.

О том, что Ninja победил рак кожи, сообщалось 8 апреля. Стример рассказал, что врачи удалили у него два новообразования.

Тайлер Блевинс прославился благодаря стримам игр на сервисе Twitch. На его страницу на платформе подписано 19,2 миллиона пользователей.

