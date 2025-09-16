Осужденного в России наемника уличили в вербовке латиноамериканцев в ВСУ

Заочно осужденный в России перуанский наемник Хулио Сезар Соса Дюран вербует латиноамериканцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа публикаций в социальных сетях.

Отмечается, что в социальных сетях Дюран рассказывает о недавно созданном подразделении «Специальная латинская бригада» (СЛБ) и порядках отбора в него.

В одной из публикаций, размещенных в начале сентября, Дюран рассказывает об ожидании прибытия первой партии завербованных наемников.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину. По его словам, это «способ ограбления страны».