Осужденного в России наемника уличили в вербовке латиноамериканцев в ВСУ

РИА Новости: Осужденный в России наемник Дюран из Перу вербует латиноамериканцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Заочно осужденный в России перуанский наемник Хулио Сезар Соса Дюран вербует латиноамериканцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа публикаций в социальных сетях.

Отмечается, что в социальных сетях Дюран рассказывает о недавно созданном подразделении «Специальная латинская бригада» (СЛБ) и порядках отбора в него.

В одной из публикаций, размещенных в начале сентября, Дюран рассказывает об ожидании прибытия первой партии завербованных наемников.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину. По его словам, это «способ ограбления страны».

