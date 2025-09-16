Путешествия
17:33, 16 сентября 2025Путешествия

Отправившиеся в отпуск в Европу глухие туристки попали под колеса поезда и не выжили

Correio da Manha: Поезд сбил двух глухих туристок в Португалии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kabelleger / David Gubler / Wikimedia

Две глухие туристки не выжили под колесами поезда во время отпуска на юге Европы. Об этом сообщает издание Correio da Manha.

По данным источника, 13 сентября отправившиеся в Португалию четыре канадские путешественницы с нарушением слуха делали селфи у реки Дору рядом со станцией Баркейруш в Месан-Фриу. После этого 62-летняя Гилен Буланже и 66-летняя Элиз Бенар направились к железнодорожному переезду. При этом на путях показался поезд.

Увидев женщин, машинист ударил по тормозам и посигналил гудком. Однако иностранки его не услышали и попали под состав, который сбил их прежде, чем остановился. «Машинист много раз свистел, мы пытались понять, что происходит. Затем поезд остановился. Выйдя из вагона, мы поняли, что произошло на самом деле», — рассказал очевидец событий.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы экстренного реагирования лишь констатировали кончину канадок. Тела женщин были доставлены в местный Институт судебной медицины для вскрытия.

Ранее путешествующую по Европе туристку дважды ограбили на железнодорожном вокзале одни и те же мужчины. За возращение украденного злоумышленники также потребовали денег и попали на видео.

    Все новости