Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 16 сентября 2025Россия

Отражение атаки ВСУ на российский регион мобильными группами ПВО сняли на видео

Появились кадры отражения атаки на Белгородскую область мобильными группами ПВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область мобильными группами сил противовоздушной обороны (ПВО). Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На видеозаписи показана работа российских военных по беспилотникам ВСУ с помощью пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В кадр попадает момент уничтожения нескольких летательных аппаратов.

«Враг не может ничего противопоставить ВС РФ на поле боя и усиливает атаки на гражданские объекты на территории России. Вражеским БПЛА противостоят мобильные группы ПВО, вооруженные пулеметами и ПЗРК», — говорится в сообщении канала.

Ранее Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что существует проблема с обеспечением безопасности границы и отражением беспилотных атак ВСУ на приграничные территории. Российские войска, как он отметил, могут вскрыть часть замыслов ВСУ еще на этапе подготовки и наносят удары по местам запуска беспилотников, но несмотря на это, граница подвергается массированным атакам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости