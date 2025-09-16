Отражение атаки ВСУ на российский регион мобильными группами ПВО сняли на видео

Появились кадры отражения атаки на Белгородскую область мобильными группами ПВО

В сети появились кадры отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область мобильными группами сил противовоздушной обороны (ПВО). Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На видеозаписи показана работа российских военных по беспилотникам ВСУ с помощью пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В кадр попадает момент уничтожения нескольких летательных аппаратов.

«Враг не может ничего противопоставить ВС РФ на поле боя и усиливает атаки на гражданские объекты на территории России. Вражеским БПЛА противостоят мобильные группы ПВО, вооруженные пулеметами и ПЗРК», — говорится в сообщении канала.

Ранее Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что существует проблема с обеспечением безопасности границы и отражением беспилотных атак ВСУ на приграничные территории. Российские войска, как он отметил, могут вскрыть часть замыслов ВСУ еще на этапе подготовки и наносят удары по местам запуска беспилотников, но несмотря на это, граница подвергается массированным атакам.