12:05, 16 сентября 2025МирЭксклюзив

Паузу в принятии антироссийских санкций Европой объяснили

Политолог Асафов: 19-й пакет антироссийских санкций озвучат в ближайшие дни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Пауза в принятии 19-го пакета антироссийских санкций Европой может объясняться ожиданием реакции президента США Дональда Трампа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Я думаю, они ждут обещанного решения Трампа по вопросу санкций, и стараются подобрать тот набор ограничений, с которым согласятся все страны. Ну и, собственно, поскольку дискуссия с Трампом довольно непростая, очевидно, от него ждут реакций и решений», — предположил политолог.

Асафов также добавил, что пауза в принятии нового пакета санкций вряд ли окажется продолжительной. По его оценке, финальное решение может быть озвучено уже в ближайшие дни.

«Пространство для введения ограничений сейчас сильно сужено. Кроме того, действия в отношении третьих стран могут рикошетом ударить по самому Евросоюзу, разрушить взаимоотношения с Китаем, Индией. А, несмотря на очевидную позицию Трампа против этих стран, в ЕС хотели бы избежать разрыва связей с ними», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что ЕС не представит новый пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Его принятие, как сообщается, отложено на неопределенный срок.

    Все новости