Забота о себе
18:37, 16 сентября 2025Забота о себе

Перечислены шесть неочевидных признаков проблем с почками

Врач Туррион назвал хроническую усталость признаком проблем с почками
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Врач Пабло Туррион заявил, что почки отвечают за такие важные функции, как фильтрация токсинов, регуляция артериального давления и поддержание необходимого уровня жидкости и минералов. Шесть неочевидных признаков проблем с ними он перечислил в беседе с изданием Hola.

По словам Турриона, на ранних стадиях патологии почек могут себя не проявлять вовсе. Однако на то, что в организме накопились токсины, указывают следующие признаки: хроническая усталость, потеря аппетита и трудности с концентрацией внимания.

Также заподозрить проблемы с этим органом можно по легкой отечности лодыжек и стоп, изменению цвета мочи и появлению в ней пены, учащенному мочеиспусканию, добавил доктор. Он подчеркнул, что эти симптомы многие люди зачастую списывают на другие заболевания, поэтому важно пройти обследование для постановки правильного диагноза. Среди факторов риска болезней почек Туррион назвал пожилой возраст, генетическую предрасположенность, сахарный диабет и гипертонию.

Ранее нефролог Танзила Сагова рассказала о продуктах, которые снижают риск развития заболеваний почек. Так, она посоветовала добавить в рацион лимоны и апельсины.

    Все новости