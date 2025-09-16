Забота о себе
12:30, 16 сентября 2025Забота о себе

Перечислены ускоряющие старение повседневные привычки

Гериатр Амит Арора: Разгадывание кроссвордов ускоряет старение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Гериатры Шерил Литгоу и Амит Арора предупредили, что некоторые повседневные привычки ускоряют старение. Их слова приводит издание Infobae.

Первой такой привычкой они назвали замену физической активности ходьбой. Литгоу объяснила, что в будущем она может привести к потере равновесия, координации и плотности костей. Опасным также может быть хождение в неправильно подобранной обуви. Специалистка отметила, что оно увеличивает риск проблем с ногами и падений, а особенно в пожилом возрасте.

Кроме того, ускорить старение может привычка разгадывать кроссворды. Дело в том, что рано или поздно данное занятие перестает быть вызовом, поэтому новые нейронные связи больше не будут формироваться. В связи с этим медик призвала чередовать это хобби с другими, которые тоже положительно воздействуют на мозг.

По словам Ароры, негативно повлиять на здоровье также может прослушивание музыки в наушниках: оно способно снизить концентрацию внимания и привести к потере слуха. Помимо этого, навредить могут ежедневные просьбы о помощи при открытии банок или переноске тяжелых сумок. Арора уточнил, что, делая так, человек пренебрегает силой хвата, которая считается показателем здоровья сердечно-сосудистой системы.

Другими привычками, ускоряющими старение, специалисты назвали занавешивание окон шторами для избегания солнечного света, использование солнцезащитного крема только в теплую погоду и пренебрежение чисткой языка. Арора пояснил, что плохое состояние полости рта связано с болезнями сердца.

Ранее диетолог Мелисса Джагер рассказала, что надо есть для долголетия. По ее словам, с этой целью в рацион стоит добавить грецкие орехи.

    Все новости