Положение ВСУ в Купянске оценили

Военный эксперт Живов: ВСУ не смогут удерживать Купянск
Варвара Кошечкина
Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут и дальше удерживать Купянск, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов. Он также отметил дефицит сил у противника.

«Судя по поступающим сведениям с линии боевого соприкосновения, Купянск может быть взят в ближайшее время. Противник выходит из города. Вряд ли ВСУ и дальше смогут его удерживать, да и не станут. Но, в любом случае, нельзя загадывать наперед», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что удержать населенный пункт под контролем Украине, вероятно, не поможет даже переброска на направление дополнительных сил и средств, которые и так находятся в дефиците.

«Тут уже перебрасывай – не перебрасывай — Купянск не удержать, — считает Живов. — Городская застройка уже наша. К тому же, у противника в принципе не очень много свободных резервов. Так что, вполне возможно, что и перебрасывать под Купянск уже нечего».

Ранее сообщалось, что остающиеся в Купянске Харьковской области подразделения ВСУ столкнулись с тотальным хаосом. Это следует из публикаций в украинском сегменте сети. Исходя из них, большинство отрядов «не понимают общей ситуации».

