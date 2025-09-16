Появились подробности о конфликте с выгнанным из ресторана участником СВО

В крымском ресторане извинились перед участником СВО, которого выгнали

В Крыму хозяин ресторана, из которого выгнали участника специальной военной операции (СВО), извинился перед военнослужащим. Подробности о ситуации сообщило местное издание «Керчь Инфо» на своей странице во «ВКонтакте».

«Владелец ресторана, где был Сергей, принес ему свои извинения, объяснил причины недоразумения, персонально пригласил Сергея, его жену и его товарищей посетить ресторан в удобное для них время за счет заведения», — говорится в сообщении редакции.

Там подчеркивается, что конфликт полностью исчерпан, а «все стороны принесли друг другу извинения». Участника СВО, как утверждается, ввели в заблуждение относительно якобы вступившего в силу распоряжения главы администрации о запрете на посещение увеселительных мероприятий города в военной форме.

Мужчина после конфликта в ресторане записал видео и опроверг некоторые свои высказывания о руководителе администрации. Он также объяснил причины, почему его выгнали из ресторана. Оказалось, что сотрудник, который попросил его покинуть заведение, так же думал, что глава администрации подписал указ о запрете на посещение увеселительных мероприятий в военной форме, что на самом деле не соответствует действительности.

О случившемся в крымской Керчи стало известно 16 сентября. Россиянин с супругой планировали отметить День города в ресторане на улице Театральной, однако администрация заведения отказалась обслуживать их.