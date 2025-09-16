Из жизни
13:30, 16 сентября 2025Из жизни

Пожирающая тушу кита акула попала на видео

В водах Канады заметили акулу, пожирающую тушу кита
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Туристы застали белую акулу за трапезой в водах канадской провинции Новая Шотландия. Об этом пишет Global News.

Туристическое судно вышло в море на поиски туши кита, которую, как выяснил капитан, недавно заметили у берега. Добравшись до нужного места, туристы поняли, что их опередили. Вокруг кита плавала белая акула и пожирала его плоть. Этот момент попал на видео.

Помощница капитана Аманда Крокер рассказала, что впервые увидела нечто подобное за 30 лет работы. По ее словам, акулы почти не появляются у поверхности, поэтому увидеть их в дикой природе — редкость.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе у берегов США фотограф Карлос Гуана снял с помощью дрона охоту косаток на детеныша горбатого кита, которые окружили китенка и по очереди набрасывались на него, пока тот окончательно не обессилел.

.
    Все новости