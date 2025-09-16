Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Школьница опозорилась на уроке полового воспитания из-за слишком строгих родителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником 07bag_of_bones поделилась историей о том, как она опозорилась на уроке полового воспитания в школе. По словам девушки, она не смогла подготовить доклад о контрацепции из-за слишком строгих родителей.

Автор поста уточнила, что неприятный случай произошел, когда ей было 13 лет. «Родители жестко контролировали мой телефон. Это был прям уровень ЦРУ. Фильтры Qustodio (приложение для родительского контроля — прим. «Ленты.ру»), заблокированные сайты и, возможно, отряд спецназа, готовый выехать, если я наберу слово "секс"», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Дикие времена» В передачах 90-х раздевали звезд и рассказывали о порно. Как российское ТВ творило секс-революцию?
«Дикие времена»В передачах 90-х раздевали звезд и рассказывали о порно. Как российское ТВ творило секс-революцию?
1 августа 2025
Звезда OnlyFans обвинила знаменитого политика в том, что он испражнялся на нее и бил ее. Что стоит за этой историей?
Звезда OnlyFans обвинила знаменитого политика в том, что он испражнялся на нее и бил ее.Что стоит за этой историей?
18 августа 2025

Однажды на уроке полового воспитания ей дали задание рассказать про мини-пили (в английском языке — POPs). Школьница попыталась найти информацию о таблетках в интернете, но из-за родительского контроля сайты на эту тему не открывались. Тогда она предположила, что первая буква в названии (p), скорее всего, указывает на то, что эти таблетки нужны для полового члена.

Во время выступления перед классом она заявила, что мини-пили — это таблетки, которые применяют мужчины для того, чтобы у них не было спермы. «Учителю пришлось меня прервать. Не чтобы поправить мелочь. Не чтобы исправить ударение. А чтобы заново изложить мне основы биологии», — вспомнила она. Школьнице объяснили, что таких таблеток не существует. В результате она испытала стыд, потому что все остальные ученики хорошо выступили со своими докладами о средствах контрацепции.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о своем опыте полового воздержания. К 38 годам женщина ни разу не занималась сексом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Ортопед предупредил о риске раннего артроза у зумеров

    Простая привычка смогла защитить десны от воспаления

    После серии взрывов в российском городе заметили военный вертолет

    Вильфанд заявил об отсутствии дыр в озоновом слое

    Названо количество пострадавших при израильском авиаударе по дому в Газе

    В Австрии назвали главу ЕК бюрократическим аппаратчиком

    Люксембург захотел признать Палестину

    Семиметровый крокодил и леопард разорвали и съели древнего человека

    В России назвали условия встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости