Школьница опозорилась на уроке полового воспитания из-за слишком строгих родителей

Пользовательница Reddit с ником 07bag_of_bones поделилась историей о том, как она опозорилась на уроке полового воспитания в школе. По словам девушки, она не смогла подготовить доклад о контрацепции из-за слишком строгих родителей.

Автор поста уточнила, что неприятный случай произошел, когда ей было 13 лет. «Родители жестко контролировали мой телефон. Это был прям уровень ЦРУ. Фильтры Qustodio (приложение для родительского контроля — прим. «Ленты.ру»), заблокированные сайты и, возможно, отряд спецназа, готовый выехать, если я наберу слово "секс"», — рассказала она.

Однажды на уроке полового воспитания ей дали задание рассказать про мини-пили (в английском языке — POPs). Школьница попыталась найти информацию о таблетках в интернете, но из-за родительского контроля сайты на эту тему не открывались. Тогда она предположила, что первая буква в названии (p), скорее всего, указывает на то, что эти таблетки нужны для полового члена.

Во время выступления перед классом она заявила, что мини-пили — это таблетки, которые применяют мужчины для того, чтобы у них не было спермы. «Учителю пришлось меня прервать. Не чтобы поправить мелочь. Не чтобы исправить ударение. А чтобы заново изложить мне основы биологии», — вспомнила она. Школьнице объяснили, что таких таблеток не существует. В результате она испытала стыд, потому что все остальные ученики хорошо выступили со своими докладами о средствах контрацепции.

