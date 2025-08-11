Никогда не вступавшая в отношения 38-летняя девственница раскрыла причины воздержания

Пользовательница Reddit с ником No_Professional4602 рассказала о своем опыте полового воздержания. К 38 годам она не только ни разу не занималась сексом, но и не пыталась начать романтические отношения.

«Я подверглась насилию в детстве и, хотя мало что помню, полагаю, что это сыграло большую роль в том, как сложилась моя жизнь. Раньше я чувствовала себя одинокой и отвергнутой, но в последнее время, как мне кажется, я вполне довольна собой. В конце концов я бы хотела отношений, но эта мысль меня пугает, потому что из-за пережитого в детстве они вряд ли будут хоть сколько-нибудь походить на нормальные», — написала автор.

Женщина добавила, что периодически испытывает чувство влюбленности в других людей, а ее либидо определенно не мертво, однако на близость она все равно решиться не может. Кроме того, она никогда не могла раздеться даже в присутствии друзей.

«В подростковом возрасте у меня был лишний вес, несколько лет назад я похудела. Но мое тело многое пережило из-за потери веса и перенесенных операций», — констатировала женщина.

