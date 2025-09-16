Бывший СССР
Президент Латвии раскритиковал ПВО стран НАТО

Ринкевич: ПВО стран НАТО несовершенна, так как ракеты расходуют на дешевые дроны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО несовершенны, так как дорогостоящие зенитные ракеты расходуют, чтобы сбить дешевые дроны. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя инцидент с беспилотниками, проникшими в воздушное пространство Польши, он заявил, что ПВО Североатлантического альянса несовершенны.

«Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам», — заявил политик.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

