Россия
15:16, 16 сентября 2025Россия

Проигравший выборы член КПРФ обратился в ФСБ из-за песни «Во славу Украины» на участке

В Забайкалье коммунист Давыдов обратился в ФСБ из-за песни Сердючки на выборах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Забайкалье экс-глава села Красный Чикой и член КПРФ Александр Давыдов обратился в ФСБ из-за песни украинского артиста Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко) «Во славу Украины», заигравшей на избирательном участке в единый день голосования 14 сентября. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

По словам 64-летнего коммуниста, он позвонил в спецслужбу сразу, как узнал о произошедшем. Собеседник издания не исключил «вероятность идеологической диверсии» и допустил, что песню могли включить, «чтобы пришел человек и устроил разгром или еще что-нибудь».

«Не исключено, что кто-то симпатизирующий Украине или нанятый ее спецслужбами подсунул соответствующий файл в плейлист. Для создания еще одной социальной напряженности, вспышки экстремизма, срыва выборов, — считает член КПРФ. — Это люди возмутились, не я».

По информации издания, Давыдов участвовал в выборах депутатов в совет первого созыва Красночикойского округа, однако проиграл, не набрав нужного количества голосов.

Похожий случай произошел в 2023 году в Санкт-Петербурге. Тогда песня Сердючки «Гуляночка» со словами «Ще не вмерла Украина» прозвучала в магазине сети «Галамарт», на что обратил внимание приехавший в отпуск участник специальной военной операции. В компании тогда объяснили произошедшее DDoS-атакой на плейлист, которая привела к появлению в нем «нежелательных музыкальных треков».

