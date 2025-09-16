Наука и техника
Путин примерил «Стрекозу» на полигоне Мулино

Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на полигоне Мулино
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примерил очки «Стрекоза» с тепловизором в ходе осмотра военной техники на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства посетил полигон, на котором прошла практическая фаза стратегических учений «Запад-2025». Он осмотрел вооружение и военную технику.

Тепловизионные очки «Стрекоза» не ограничивают обзор и позволяют свободно передвигаться на поле боя. Очки с цифровым зумом позволяют видеть объекты на дальности до километра. Изделие может работать от батареек на протяжении 2,5 часа.

В июне стало известно, что предприятие «ЛОМО» продолжает опытно-конструкторские работы по созданию новейших прицелов 1ПН146 и 1ОП84. Приборы предназначены для установки на переносные зенитно-ракетные комплексы. Прицелы обнаруживают дроны на дальности не менее шести километров, а дальность обнаружения истребителей составляет 12 километров.

