10:08, 16 сентября 2025

Раскрыт обещанный гонорар вернувшемуся в Россию украинскому пособнику

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владикавказе задержали 53-летнего жителя, который поджег вышку сотовой связи по заданию украинской стороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным правоохранителей, в августе мужчине написал в мессенджере неизвестный с Украины, предложив две тысячи долларов за уничтожение важного объекта связи. Фигурант согласился, после чего изготовил зажигательную смесь и ночью отправился на задание. Ущерб от поджога составил два миллиона рублей.

Сразу после этого он уехал из страны, однако вскоре вернулся в родной город. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ФСБ задержала женщину за причастность к диверсии на Транссибе.

