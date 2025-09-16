Раскрыт обещанный гонорар вернувшемуся в Россию украинскому пособнику

Во Владикавказе задержали вернувшегося в Россию поджигателя сотовой вышки

Во Владикавказе задержали 53-летнего жителя, который поджег вышку сотовой связи по заданию украинской стороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным правоохранителей, в августе мужчине написал в мессенджере неизвестный с Украины, предложив две тысячи долларов за уничтожение важного объекта связи. Фигурант согласился, после чего изготовил зажигательную смесь и ночью отправился на задание. Ущерб от поджога составил два миллиона рублей.

Сразу после этого он уехал из страны, однако вскоре вернулся в родной город. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ФСБ задержала женщину за причастность к диверсии на Транссибе.