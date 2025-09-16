Разница между зарплатами бедных и богатых в России снизилась

FinExpertiza: Разница между зарплатами богатых и бедных снизилась до 7,5 раза

Разница между зарплатами богатых и бедных в России снизилась до 7,5 раза. Об этом со ссылкой на исследование FinExpertiza сообщает газета «Известия».

В 2025 году разрыв сократился самыми скорыми темпами. По последним данным Росстата, самые низкооплачиваемые сотрудники на крупных и средних предприятиях получают в среднем 31 тысячу рублей, а топовые —233 тысяч рублей. Сокращение разницы стало возможным благодаря быстрому повышению окладов у рабочих и массового персонала из-за кадрового дефицита и повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Для измерения разницы в доходах население разбили на пять равных по численности групп в зависимости от уровня доходов: в первую 20-процентную группу включаются граждане с наименьшим доходом, а в пятую — с наибольшим.

До пандемии разрыв сокращался, однако в 2021 году он подскочил до 8 раз, говорится в исследовании. Тренд на сближение восстановился в 2023 году — за последние два года зарплаты работников увеличились почти на треть (у низкооплачиваемых — на 38, а топовых — на 34 процента соответственно).

«Дефицит "синих воротничков" заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным Росстата, в 2025 году 2,6 процента работающих россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), что стало максимумом с 2019 года. Основной вклад в возвращение к росту процента граждан с доходами ниже МРОТ внес бюджетный сектор, где эта доля достигла 4,2 процента (в 2019-м — 4,5 процента). В частном секторе показатель с 2023 года остается на уровне 1,1 процента.