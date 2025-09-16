Число живущих вместе из-за ипотеки разведенных россиян подсчитали

«Выберу.ру»: Более 60 % разведенных россиян продолжают жить вместе из-за ипотеки

Большинство россиян продолжает жить вместе после развода, если у них не закрыта ипотека. В этом признались 60 процентов участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Треть опрошенных рассказала, что не разъезжались с бывшими супругами спустя более чем три месяца после расторжения брака. Еще 19 процентов продолжали жить вместе более полугода, 8 процентов — дольше года. Сразу после развода разъезжаются 36 процентов россиян.

В 62 процентах случаев причина этому — совместная ипотека. Общими силами после развода кредит выплачивают 43 процента респондентов. 38 процентов участников исследования делят платежи по договоренности. 19 процентов опрошенных рассказали, что выплаты по ипотеке легли на плечи одного из супругов. Чем выше платежи по ипотеке, тем дольше откладывается разъезд. Если ежемесячный платеж превышает половину дохода обоих партнеров, соседство затягивается на 10 месяцев. Те, у кого платежи составляют не больше 20 процентов совокупного дохода, планируют переезд через несколько месяцев.

Цели погашения ипотеки в разведенных семьях различаются. 39 процентов россиян планируют после закрытия кредита продать жилье и разделить выручку, 23 процента собираются расторгнуть ипотечный договор досрочно, чтобы избавиться от квартиры быстрее. 11 процентов респондентов мечтали бы выкупить долю ипотечной квартиры у бывшего супруга, 17 процентов ищут съемную квартиру.

Еще один вариант — переоформить кредит и недвижимость на одного из бывших супругов. Другой, лишаясь права собственности, может запросить компенсацию половины уже выплаченных взносов.