Суд наказал устроившего ДТП в пьяном виде репортера

В Австралии суд оштрафовал репортера Хупера, устроившего ДТП в пьяном виде
Кадр: Fox League / YouTube

Суд в Австралии оштрафовал репортера Джеймса Хупера, севшего пьяным за руль и устроившего ДТП. О наказании, которое назначили журналисту, сообщает News.com.ua.

Хупера арестовали в конце июля в Сиднее после того, как он в нетрезвом состоянии врезался в три припаркованных автомобиля. Полиция, прибывшая на место ДТП, обнаружила, что репортер был сильно пьян, с трудом держался на ногах и не мог ответить на простые вопросы. Кроме того, он попытался скрыться с места происшествия.

На заседании суда 15 сентября Хупера признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Его обязали выплатить штраф в размере двух тысяч австралийских долларов (примерно 110 тысяч рублей). Также журналисту назначили 18 месяцев исправительного надзора.

Ранее сообщалось, что бывшего репортера австралийского телеканала Seven Лиама Кокса задержали за нападение на женщину. Журналист набросился на знакомую и несколько раз ударил ее, а также попытался задушить.

