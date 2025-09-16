Экономика
17:14, 16 сентября 2025

Россиян предупредили о наказаниях за нарушения при сдаче квартиры

Юрист Русяев: За нарушения при сдаче квартиры россиянам грозят штрафы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За нарушения при сдачи квартир арендодателям грозят штрафы. О наказаниях предупредил владельцев жилья юрист Илья Русяев, пишет NEWS.ru.

Так, если жильцы квартиры иностранцы, то их нужно поставить на миграционный учет в течение семи рабочих дней, а если они являются гражданами России — оформить им временную регистрацию. «Штраф за отсутствие учета — до семи тысяч рублей для владельцев в Москве и Петербурге», — уточнил юрист.

Кроме того, наказание можно получить за несоблюдение базовых требований закона — например, если не платить налоги с дохода от сдачи в аренду или не заключать договор, когда квартиранты снимают жилье больше, чем на 11 месяцев.

Ранее россиянам напомнили, что штраф за неоформление временной регистрации не предусмотрен, если арендатор является близким другом собственника и зарегистрирован по другому адресу, или в случае, если жилье предоставлено на короткий срок.

