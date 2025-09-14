Депутат напомнил о штрафах при сдаче квартиры

Якубовский: Отказ во временной регистрации при сдаче квартиры чреват штрафом

Россияне могут получить штраф при сдаче квартиры за отказ от оформления временной регистрации для жильцов, если срок аренды превышает три месяца. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от пяти до семи тысяч рублей, в других регионах — от двух до пяти тысяч», — сообщил он.

По его словам, штраф не предусмотрен в случае, если арендатор является близким другом собственника и зарегистрирован по другому адресу, или в случае, если жилье предоставлено на короткий срок. Депутат напомнил, что оформление регистрации нужно не только для контроля за миграцией, но и для того, чтобы жильцы могли получать социальные услуги.

Ранее об этом предупредил эксперт Евгений Машаров. «Если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать», — рассказал он.