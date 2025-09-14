Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:17, 14 сентября 2025Экономика

Депутат напомнил о штрафах при сдаче квартиры

Якубовский: Отказ во временной регистрации при сдаче квартиры чреват штрафом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россияне могут получить штраф при сдаче квартиры за отказ от оформления временной регистрации для жильцов, если срок аренды превышает три месяца. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от пяти до семи тысяч рублей, в других регионах — от двух до пяти тысяч», — сообщил он.

По его словам, штраф не предусмотрен в случае, если арендатор является близким другом собственника и зарегистрирован по другому адресу, или в случае, если жилье предоставлено на короткий срок. Депутат напомнил, что оформление регистрации нужно не только для контроля за миграцией, но и для того, чтобы жильцы могли получать социальные услуги.

Ранее об этом предупредил эксперт Евгений Машаров. «Если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Орловской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Погибли сотрудники Росгвардии

    Депутат напомнил о штрафах при сдаче квартиры

    В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова

    Аэропорт Пулково ограничил полеты на фоне атаки беспилотников

    Встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва

    В Москве зафиксировали рекордно высокое суточное атмосферное давление

    Россиянам назвали основные каналы вербовки подростков в преступную деятельность

    В Ленобласти сошли с рельс три вагона товарного поезда

    В российском регионе из-за падения обломков беспилотника загорелся нефтезавод

    В Европарламенте отказались почтить минутой молчания память Чарли Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости