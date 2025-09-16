Ценности
13:35, 16 сентября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне захотели стать готами

CDEK.Shopping: Россияне захотели стать готами после премии VMA
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AnnaTamila / Shutterstock / Fotodom  

Россияне захотели стать готами после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA). К такому выводу пришли аналитики сервиса CDEK.Shopping, чье исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что после премии, на которой многие звезды появились в нарядах в готическом стиле, вырос спрос на бренды с коллекциями в аналогичной эстетике. Так, например, количество заказов и поисковых запросов по брендам Mugler, Vivienne Westwood и Marc Jacobs увеличилось на 84 процента.

Кроме того, спрос на бархатные платья глубоких оттенков вырос на 29 процентов, а продажи корсетных платьев и силуэтов с акцентом на талию прибавили 25 процентов. Популярностью начали пользоваться и аксессуары с готическими мотивами (чокеры, массивные кольца, серьги-кресты), а также обувь в готическом стиле (ботфорты, массивные ботинки на платформе).

Ранее в сентябре стало известно, что россияне потратили на иностранные кроссовки сотни миллионов рублей.

