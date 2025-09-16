Россиянин заманивал домой мальчиков деньгами за извращения

В Курганской области суд взял под стражу мужчину за интим с мальчиками

В городе Далматово Курганской области суд взял под стражу жителя за сексуальные извращения с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, мужчина заманивал к себе домой детей, обещая им деньги, и после интима давал свою карту. Ею дети расплачивались в магазине. С одним из несовершеннолетних мужчина состоял в связи около двух лет.

В региональном управлении Следственного комитета России пояснили, что в августе в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних») УК РФ. Его проверяют на причастность к похожим эпизодам.

