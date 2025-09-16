Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 16 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин заманивал домой мальчиков деньгами за извращения

В Курганской области суд взял под стражу мужчину за интим с мальчиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В городе Далматово Курганской области суд взял под стражу жителя за сексуальные извращения с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, мужчина заманивал к себе домой детей, обещая им деньги, и после интима давал свою карту. Ею дети расплачивались в магазине. С одним из несовершеннолетних мужчина состоял в связи около двух лет.

В региональном управлении Следственного комитета России пояснили, что в августе в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних») УК РФ. Его проверяют на причастность к похожим эпизодам.

Ранее сообщалось, что в Челябинске группа мужчин похитила и пытала подростка в гараже.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

    Louis Vuitton выпустил кошелек в виде лобстера за 621 тысячу рублей

    В России допустили превентивный удар по Великобритании

    Семья обвиненного в наведении ракет на своих российского бойца высказалась о предательстве

    Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

    Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

    Алиев показал шоу коней

    Умер оскароносный американский актер и режиссер Роберт Редфорд

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Стало известно о дефиците оружия и еды в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости