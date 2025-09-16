Моя страна
20:20, 16 сентября 2025Моя страна

Россиянка родила настоящего богатыря

Во Владивостоке женщина родила пятикилограммового малыша
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В перинатальном центре Владивостока россиянка родила настоящего богатыря. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Малыш появился на свет в воскресенье, 7 сентября. Его вес составил 5090 граммов, а рост — 57 сантиметров.

Уникально еще и то, что врачи не помогали матери — она самостоятельно прошла естественные роды. Бригада медиков провела все необходимые подготовительные меры, однако дальше женщина смогла сделать все сама. У нее не возникло никаких осложнений.

Мальчик, как отмечается, появился в уссурийской семье, где есть еще два ребенка. Мать и ее настоящий богатырь чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

Ранее стало известно о башкирском фельдшере, который успешно принял роды в полевых условиях. А незадолго до этого жительница Сургута родила ребенка-богатыря — мальчик весил 5,6 килограмма, а его рост составил 62 сантиметра.

Тем временем в Астрахани медики спасли девочку-«дюймовочку». Малышка появилась на свет на 31-й неделе беременности и весила всего 920 граммов.

    Все новости