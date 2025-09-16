Российская актриса назвала «проституточками» жалующихся на домогательства коллег

Актриса Тамара Семина уличила жертв харассмента в желании привлечь внимание

Народная артистка России Тамара Семина заявила, что ее коллеги, жалующиеся на харассмент со стороны продюсеров и режиссеров, хотят привлечь к себе внимание. Ее цитирует «Абзац».

«Это элементарная распущенность. Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Они проституточки просто», — считает Семина.

Актриса добавила, что подобные артистки являются «жутким отребьем», а их карьеры строятся «через постель». По мнению Семиной, женщины, заявляющие о домогательствах, — это «неистребимое племя», на которое ничего не действует.

Ранее российская певица Татьяна Буланова порассуждала о харассменте и проституции. Она заявила, что считает известных людей, рассказывающих о домогательствах, не жертвами, а карьеристами. По словам исполнительницы, в начале своего пути в шоу-бизнесе она отказывала авторитетным и влиятельным мужчинам, так как «достоинство выше карьеры».