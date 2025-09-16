Российская учительница объяснит свои методы по выбиванию зубов мальчику-аутисту

СК завел дело на педагога коррекционной школы Красноярска за истязание аутиста

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за издевательств над несовершеннолетним в школе Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

После сообщений в СМИ о том, что родители ученика специализированного учебного заведения не могут добиться адекватного наказания для сотрудника, который длительное время издевается над их сыном, было начато расследование по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Объясниться перед следователями предстоит учительнице коррекционной школы, которая оскорбляет и измывается над мальчиком-аутистом, уточняет Telegram-канал Mash. Женщина на протяжении года применяет недопустимые методы к 10-летнему ученику, угрожая ему выбить зубы, называя детей «засранцами, идиотами и психопатами».

В начале лета ее уже осудили за психологическое насилие над ребенком. Учительницу приговорили к 380 часам обязательных работ и выплате компенсации в 200 тысяч рублей.