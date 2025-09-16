Российские войска ударили по узлу распределения оружия Запада

Минобороны отчиталось об ударе по узлу распределения западного оружия

Российские войска ударили по логистическому узлу распределения западного оружия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

При этом точное местонахождение транспортного узла не указывается.

Помимо того, Вооруженные силы России поразили базу горючего, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что Украина вместе со странами Запада пыталась организовать производство ракетного оружия для ударов вглубь России. Данные о производстве ракет, как уточнили в ведомстве, подтвердили несколько независимых источников.

Для предотвращения производства ракетного оружия российские военные ударили по критически важным объектам на Украине в Днепропетровской и Сумской областях, добавили в министерстве.