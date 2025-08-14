Минобороны заявило о попытке Украины произвести ракеты для ударов вглубь России

Украина вместе со странами Запада пыталась организовать производство ракетного оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Данные о производстве ракет, как уточнили в ведомстве, подтвердили несколько независимых источников. Для предотвращения производства ракетного оружия российские военные ударили по критически важным объектам на Украине в Днепропетровской и Сумской областях.

Армия России, как уточнили в ведомстве, нанесла массированные и групповые удары высокоточным оружием по объектам, которые участвовали в производстве вооружения. Для атак армия России также использовала беспилотники и оружие морского и наземного базирования.

Украина, как ранее уточняло ФСБ России, пыталась произвести баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан». ВСУ планировали использовать их для ударов на 500-700 километров вглубь России, на что получили разрешение стран НАТО. В радиус поражения комплекса попадали в том числе Москва и Минск.