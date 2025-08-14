Минобороны заявило об ударах по заводам сборки ракетного оружия ВПК Украины

Армия России в июле нанесла массированные удары по заводам сборки ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, чтобы предотвратить ракетные удары вглубь России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, российские военные ударили по конструкторским бюро, а также заводам по производству ракетного топлива и ракетного оружия. Атаки осуществлялись высокоточным оружием морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Вместе с тем армии России удалось поразить комплексы сил противовоздушной обороны, которые защищали указанные объекты. В частности, в Днепропетровской области были поражены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и американскую радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Массированные удары помогли предотвратить производство Украины и стран Запада дальнобойных ракет, которые должны были использоваться для ударов вглубь России. ФСБ России уточняло, что Украина пыталась произвести баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан» и планировала использовать их для ударов на 500-700 километров вглубь России. На это Киев получил разрешение стран НАТО. В радиус поражения попадали в том числе Москва и Минск.

