08:01, 14 августа 2025

Минобороны перечислило пораженные для предотвращения атак вглубь России объекты на Украине

Минобороны заявило об ударах по заводам сборки ракетного оружия ВПК Украины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Армия России в июле нанесла массированные удары по заводам сборки ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, чтобы предотвратить ракетные удары вглубь России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, российские военные ударили по конструкторским бюро, а также заводам по производству ракетного топлива и ракетного оружия. Атаки осуществлялись высокоточным оружием морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Вместе с тем армии России удалось поразить комплексы сил противовоздушной обороны, которые защищали указанные объекты. В частности, в Днепропетровской области были поражены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и американскую радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Массированные удары помогли предотвратить производство Украины и стран Запада дальнобойных ракет, которые должны были использоваться для ударов вглубь России. ФСБ России уточняло, что Украина пыталась произвести баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан» и планировала использовать их для ударов на 500-700 километров вглубь России. На это Киев получил разрешение стран НАТО. В радиус поражения попадали в том числе Москва и Минск.

