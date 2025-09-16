Рядом с Запорожской АЭС произошел взрыв

МАГАТЭ: Несколько снарядов взорвались рядом с Запорожской АЭС

Несколько снарядов взорвались в 400 метрах от хранилища дизельного топлива рядом с Запорожской атомной электростанцией (АЭС). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление наблюдателей МАГАТЭ.

О пострадавших и повреждении оборудования не сообщалось. Другие подробности о произошедшем взрыве неизвестны.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по району, в котором расположены топливные склады Запорожской АЭС. В результате удара инфраструктура станции и ее сотрудники не пострадали, но отметили, что подобные атаки со стороны ВСУ могут привести к катастрофическим последствиям.