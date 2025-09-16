Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 16 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по району топливных складов Запорожской АЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об ударах ВСУ по району топливных складов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по району, в котором расположены топливные склады Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба энергетического объекта.

«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что в результате удара инфраструктура станции и ее сотрудники не пострадали, но отметили, что подобные атаки со стороны ВСУ могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    Россиян предупредили о резкой перемене погоды

    Стало известно об угрозе сокращения добычи нефти в России

    Россиян предупредили о наказаниях за нарушения при сдаче квартиры

    Объявившую себя жертвой мошенников россиянку обвинили в мошенничестве

    Россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В России появился проект по работе с подсознанием

    В Госдуме объяснили желание украинцев говорить на русском языке

    Подтверждена безопасность популярного метода коррекции зрения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости