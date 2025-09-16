ВСУ ударили по району топливных складов Запорожской АЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об ударах ВСУ по району топливных складов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по району, в котором расположены топливные склады Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба энергетического объекта.

«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что в результате удара инфраструктура станции и ее сотрудники не пострадали, но отметили, что подобные атаки со стороны ВСУ могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.