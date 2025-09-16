Работа службы безопасности Кадырова попала на видео

Журналисты сняли на видео работу службы безопасности главы Чечни Кадырова

Журналисты сняли на видео работу службы безопасности Рамзана Кадырова во время посещения главой Чечни одной из строек в Грозном. Кадры публикует ГТРК «Вайнах» в Telegram.

Судя по опубликованным кадрам, вокруг Кадырова находились не менее десяти охранников в различной форме — телохранителей в костюмах, бойцах в камуфляже и безопасников в черной одежде. Телохранители сопровождали Кадырова слева и справа, держа в руках крупные дипломаты. На отдалении перемещались люди в черном — они переговаривались по рации, взаимодействовали с кортежем и изучали местность в похожие на бинокли приборы.

Также в кадр попал мужчина в черном с напоминающим тяжелую штурмовую винтовку оружием. В нескольких шагах от Рамзана Кадырова следовал его несовершеннолетний сын — Адам, занимающий пост главы службы безопасности отца.

