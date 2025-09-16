Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

В Сочи суд приговорил мужчину к 12 годам за секс с двумя школьницами

В Сочи суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 22-летнего местного жителя за секс с двумя школьницами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По версии следствия, с сентября 2023 по август 2024 года подсудимый, уже достигнув 18-летия, неоднократно занимался сексом с двумя 14-летними школьницами, достоверно зная об их возрасте. Молодой человек также тайно снимал свидания с несовершеннолетними на телефон. Эти записи и нашли правоохранители.

Ранее в Астрахани суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима местного жителя, который в течение восьми лет насиловал родную дочь, пасынка и падчерицу.