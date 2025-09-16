Сексолог назвала подталкивающие мужчин причины стать куколдами

Клинический сексолог Джилл Макдевитт рассказала, какие причины подталкивают мужчин к тому, чтобы стать куколдами — то есть теми, кто наблюдает за изменами партнерши и находит в этом сексуальное удовлетворение. Своим мнением она поделилась с изданием Mens' Health.

По словам Макдевитт, возросший интерес к куколдизму связан с изменением взглядов на моногамию. «У некоторых мужчин элементы табу, отказ от власти или прямое унижение вызывают сильное возбуждение, часто связанное с их фантазиями», — объяснила она.

Кроме того стремление стать куколдом может быть связано с комперсией — получением удовольствия от радости человека, даже если это непосредственно не касается второго партнера, добавила сексолог. Еще одной причиной она назвала склонность к вуайеризму.

