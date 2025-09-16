Из жизни
06:01, 16 сентября 2025Из жизни

Семиметровый крокодил и леопард разорвали и съели древнего человека

В Кении нашли останки австралопитека, которого съели крокодил и леопард
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

В Кении нашли останки австралопитека, которого в глубокой древности разорвали и съели семиметровый крокодил и крупная хищная кошка. Этот случай обсудили ведущие Youtube-канала Extinct Zoo.

Останки обнаружили в болотистой части соленого озера Туркана. Представитель вида Homo habilis, или человек умелый, которого ученые назвали OH7, стал жертвой нападения двух хищников одновременно — гигантского крокодила Crocodylus thorbjarnarsoni длиной около 7,6 метра и хищной кошки — вероятнее всего, леопарда. По мнению ученых, сначала на него напал крокодил и оторвал ему ногу. Затем хищная кошка укусила его за голову, оставив длинные борозды на черепе.

Исследователи предполагают, что хищники боролись за добычу. Ведущие Extinct Zoo отметили, что это была одна из самых жестоких смертей в истории древнего человека, свидетельствующая об уязвимости небольших видов Homo habilis перед мегафауной плейстоцена.

Ранее ученые сумели разгадать тайну огромного черепа, найденного в Китае в 1933 году. Череп нашли при строительстве железной дороги в Маньчжурии. Он заметно крупнее человеческого: 221,3 миллиметра в длину и 164,1 миллиметра в ширину, а у людей в среднем 176 на 145 миллиметров у мужчин и 171 на 140 миллиметров у женщин.

