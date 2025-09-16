Сербия отказалась вводить визы для россиян

Посол Бабич: Сербия не планирует вводить визы для россиян из-за давления ЕС

Сербия не планирует вводить визы для россиян из-за давления Евросоюза (ЕС). Об этом заявил посол республики в России Момчило Бабич в беседе с ТАСС.

«Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут», — подчеркнул он.

По словам чиновника, ему неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этой мере. «Более того, я уверен, что это неправда», — уточнил посол.

2 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине. В ходе беседы Вучич выразил России признательность за поддержку территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу. Он также заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.