16:08, 16 сентября 2025Россия

Российский бизнесмен-христианин решил за деньги учить вычислять «безбожных шмар»

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский бизнесмен-христианин Герман Стерлигов решил за деньги учить вычислять женщин, которых он назвал «безбожными шмарами». Намерение заработать на рассказе следует из его публикации в Telegram.

В блоге называющий себя истинным христианином — в отличие от прихожан РПЦ и других Церквей — предприниматель сообщил, что существует способ вычислить безбожниц. Он сообщил, что рассказывает о методе в закрытом платном канале.

В чем претензии Стерлигова к РПЦ

По мнению Стерлигова, сегодня искажено все, так или иначе имеющее отношение к христианству, — от календаря до священных книг. В этом виновен «некий раввин Акиба», который умышленно портил священные тексты, чтобы они стали «антихристианскими». Именно искаженной Библией версии раввина Акибы, по мнению Стерлигова, пользуются в РПЦ и других христианских церквях. Еще одним фактом, который, по мнению Стерлигова, указывает на отпадение РПЦ от истинной веры, стало подписание представителями восточных церквей Ферраро-Флорентийской унии в XV веке, а также «рукоположение» униатами Иова, первого русского патриарха, что якобы привело к уходу всей Русской церкви в ересь.

За взгляды его критикуют РПЦ, старообрядцы и другие конфессии. Историк Максим Емельянов-Лукьянчиков отмечал, что все восточные иерархи в 1484 году осудили Ферраро-Флорентийскую унию, признали принявший ее собор недействительным и предали анафеме всех, кто придерживался унии. Старообрядческий священник Михаил Родин назвал учение Стерлигова сектой. Он указал, что «латыняне» не могли взять искаженный текст, так как на момент перевода его еще не существовало.

Митрополит Павел Бегичев, доктор богословия и глава российских старокатоликов, отмечал, что Стерлигов крайне неточен в вопросах датировки, а раввин Акиба никогда не правил Библию.

Стерлигов подчеркнул, что способ вычисления «безбожных шмар» действует даже в том случае, если женщины «строят из себя верующих целок».

Ранее Стерлигов обратился к российским властям с просьбой дать ему денег. Бизнесмен возмутился тем, что СМИ продолжают называть его миллиардером, хотя, по его словам, он не может позволить себе даже базовые вещи, а вся выручка от крестьянских продуктов, которые он продает за десятки тысяч рублей, идет на «затыкание дыр». Также он признал, что к нему относятся «как к дебилу».

