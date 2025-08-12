Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 12 августа 2025Россия

Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

Объявивший о рынке невольниц бизнесмен Стерлигов заявил, что его считают дебилом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Объявивший о запуске рынка невольниц и торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что его считают дебилом. Признание о негативном отношении предприниматель опубликовал в Telegram.

По словам Стерлигова, ранее, живя в городе, он мечтал стать президентом и заработать «миллиарды и триллионы», теперь же его волнует приобретение нескольких «профессиональных пней» для разделки туш, поиск православных невест для сыновей, строительство забора, а также надежда попасть в рай.

Материалы по теме:
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

«Поэтому теперь меня все дебилы держат за дебила. И это хорошо», — подытожил он.

Ранее Стерлигов обратился к российским властям с просьбой дать ему денег. Бизнесмен возмутился тем, что СМИ продолжают называть его миллиардером, хотя, по его словам, он не может позволить себе даже базовые вещи, а вся выручка от крестьянских продуктов, которые он продает за десятки тысяч рублей, идет на «затыкание дыр».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Одна страна БРИКС решила поторговаться с США

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости