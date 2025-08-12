Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

Объявивший о запуске рынка невольниц и торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что его считают дебилом. Признание о негативном отношении предприниматель опубликовал в Telegram.

По словам Стерлигова, ранее, живя в городе, он мечтал стать президентом и заработать «миллиарды и триллионы», теперь же его волнует приобретение нескольких «профессиональных пней» для разделки туш, поиск православных невест для сыновей, строительство забора, а также надежда попасть в рай.

«Поэтому теперь меня все дебилы держат за дебила. И это хорошо», — подытожил он.

Ранее Стерлигов обратился к российским властям с просьбой дать ему денег. Бизнесмен возмутился тем, что СМИ продолжают называть его миллиардером, хотя, по его словам, он не может позволить себе даже базовые вещи, а вся выручка от крестьянских продуктов, которые он продает за десятки тысяч рублей, идет на «затыкание дыр».