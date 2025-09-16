Мир
06:55, 16 сентября 2025Мир

Шойгу прибыл в Ирак

Шойгу прибыл в Багдад для переговоров с властями Ирака
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ходе нее он проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. Шойгу планирует донести настрой российских властей на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться региональная проблематика.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани. В рамках переговоров стороны затронули ближневосточную проблематику в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе.

