Силовики рассказали о желании бойцов ВСУ сдаться в плен

ТАСС: Бойцы ВСУ раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), служащие на херсонском и запорожском направлениях, раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур подчеркнул, что большинство бойцов ВСУ не могут сдаться в плен из-за риска быть атакованным дронами, запущенными сослуживцами.

Ранее российский боец рассказал, что польские наемники, попав в плен, мгновенно сдают информацию о ВСУ. По его словам, у иностранных наемников «нет характера» и они боятся за себя.

