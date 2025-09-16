Сообщения о массовом сбое в MAX опровергли

Мессенджер MAX опроверг сообщения о массовом сбое

Информацию о том, что в мессенджере MAX произошел массовый сбой, опровергли. Соответствующие сообщения появились в СМИ и Telegram-каналах.

В публикациях говорилось, что пользователи мессенджера MAX столкнулись с масштабным сбоем 15 сентября около 20:15 по московскому времени. Отмечалось, что они не могли загрузить медиа-контент и отправить сообщения. Больше всего сообщений о проблемах приходили из Москвы, ЯНАО, Мурманской, Костромской и Брянской областей.

Согласно данным DownDetector, в 20:15 было зафиксировано менее 60 жалоб на работу мессенджера. Максимальное число жалоб — 161 — было зарегистрировано в 21:00, что не является масштабным сбоем. На сайте также заметно, что аналогичные случаи регулярно происходят на других интернет-платформах.

В момент сбоя, о котором писали в СМИ и Telegram-каналах, ряд крупных каналов продолжал делать публикации в мессенджере. Так, посты появились на канале «Ведомостей», Дзена и других.

В пресс-службе MAX сообщили, что информация о масштабном сбое не соответствует действительности. «МАХ работает в штатном режиме», — заявили там.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».