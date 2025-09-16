Экономика
01:05, 16 сентября 2025

США продадут Бельгии и Норвегии авиабомбы

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии авиабомб
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Госдепартамент США в понедельник, 15 сентября, одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму 681 миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Бельгии продадут AIM-9X Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму 567,8 миллиона долларов.

Норвегия купит у США 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму 113 миллионов долларов.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер призвал страны-члены альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

