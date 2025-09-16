Культура
Стала известна прибыль от бизнеса Верника

«Страсти»: Чистая прибыль бизнеса Верника за 2024 год составила 1,4 млн рублей
Варвара Кошечкина
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Бизнес актера театра и кино Игоря Верника заработал за 2024 год 7,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

Верник владеет долей в 37,5 процента компании «ЖУСТЕН». Организация осуществляет деятельность по аренде и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отмечается, что за минувший год ООО «ЖУСТЕН» заработало 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом, компания нарастила прибыль — тогда ее доходы составляли лишь 4,5 миллиона рублей, а «чистыми» она заработала 138 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Роспатент зарегистрировал по пяти классам международной классификации товаров и услуг товарный знак «Михаил Круг», сделав это по заявке супруги ушедшего из жизни в 2002 году певца Ирины Круг. Теперь она сможет производить и продавать под товарным знаком мясо, рыбу, птицу, овощи, молоко, кофе, чай, кондитерские изделия и другие товары.

