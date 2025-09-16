Стали известны подробности российских ударов по складу под Киевом

Поддубный: Гражданские склады с военными грузами становятся законной целью ВС РФ

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских складов для хранения военных грузов делает эти цели законными для ударов Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Такое заявление сделал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Все, что хранилось на этих складах ВСУ под Киевом, на фронт уже не попадет. (...) Использование гражданских складских помещений для хранения грузов военного назначения автоматически переводит их в разряд законных для ВС РФ целей», — написал он подробности удара.

По словам военкора, пожар на объекте разгорается, пострадавших нет.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал об ударах по складу под Киевом, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) в логистических целях.