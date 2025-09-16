Марочко: Эвакуированные жители Днепропетровщины рискуют попасть в ряды ВСУ

Ктиев планирует пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем проведения принудительной эвакуации в Днепропетровской области. В результате жители Днепропетровщины рискуют попасть в зону боевых действий, заявил в разговоре с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Ранее принудительную эвакуацию объявили в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково. Власти Украины эвакуируют жителей тех населенных пунктов, которые ВС РФ намерены освободить для формирования буферной зоны.

«Естественно, Киев сейчас пытается по максимуму выжать все с этой территории Днепропетровской области. И самое ценное — это человеческий резерв. Я считаю, что здесь никаких абсолютно гуманитарных соображений со стороны военно-политического руководства Украины нет», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее сообщалось, что расстояние от района, в котором проводится эвакуация, до фронта составляет более 20 километров.