Стало известно о скудной жизни Байдена

WSJ: Байден ведет скромный образ жизни после окончания президентства

Бывший президент США Джо Байден ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники — демократы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Результатом для Байдена после президентства стала более скудная следующая глава в жизни, в которой отсутствуют хорошо финансируемые фонды, планы по созданию изысканных библиотек и плотный график оплачиваемых выступлений, которыми наслаждались его коллеги», — передает издание.

По словам источника, который знаком с финансовым положением бывшего главы Белого дома, в течение нескольких недель после ухода с поста он признался некоторым людям, что «ему нужно погасить личные долги на сумму 800 тысяч долларов».

Как отмечает газета, возможности Байдена сильно ограничены из-за его «возраста и непопулярности в Демократической партии США». Кроме того, существуют компании, которые «опасаются мести» со стороны действующего президента Дональда Трампа, в связи с чем не предлагают бывшему американскому лидеру площадки для публичных выступлений.

10 сентября бывший вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала безрассудным выдвижение ее однопартийцами кандидатуры Байдена на второй срок. Это заявление стало самым резким комментарием бывшей помощницы Байдена после ее поражения на выборах 2024 года.