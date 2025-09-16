Мир
Страна НАТО отвергла введение бесполетной зоны над Украиной

Президент Румынии Дан отверг введение бесполетной зоны над Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Президент Румынии Никушор Дан отверг введение бесполетной зоны над Украиной, но допустил изменение своей позиции в будущем. Его слова передает румынское агентство Agerpres.

«В зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть решение. Существуют международные нормы относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет», — добавил президент.

В марте 2022 года на тот момент действующий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главный риск введения бесполетной зоны над Украиной — возможность начала третьей мировой войны между Россией и НАТО.

