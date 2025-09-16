Страна НАТО отвергла введение бесполетной зоны над Украиной

Президент Румынии Дан отверг введение бесполетной зоны над Украиной

Президент Румынии Никушор Дан отверг введение бесполетной зоны над Украиной, но допустил изменение своей позиции в будущем. Его слова передает румынское агентство Agerpres.

«В зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть решение. Существуют международные нормы относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет», — добавил президент.

В марте 2022 года на тот момент действующий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главный риск введения бесполетной зоны над Украиной — возможность начала третьей мировой войны между Россией и НАТО.