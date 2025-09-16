Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 16 сентября 2025Силовые структуры

Суд арестовал подбросившего свиную голову к мечети россиянина

В Адыгее арестовали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Адыгее арестовали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

Как установил суд, вечером 14 сентября 43-летний житель Анапы принес голову свиньи к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, а потом скрылся с места преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что силовики заинтересовались насадившим свиную голову на ограду мечети россиянином.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Украина попыталась атаковать четыре региона России

    В Крыму объяснили скандал с якобы выгнанными из ресторана участником СВО и его женой

    ЦБ понизил курс доллара

    Нехватка денег заставила Финляндию отказаться от замены указателей с российскими городами

    В Эстонии снова задумались о полном закрытии границы с Россией

    В Раде высказались о сроках перехода всего Донбасса под контроль России

    На Украине предрекли развал критических предприятий из-за решения правительства

    На Западе оценили темпы поставок Су-34

    Российская актриса назвала «проституточками» жалующихся на домогательства коллег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости