Суд арестовал подбросившего свиную голову к мечети россиянина

В Адыгее арестовали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети

В Адыгее арестовали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

Как установил суд, вечером 14 сентября 43-летний житель Анапы принес голову свиньи к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, а потом скрылся с места преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

