Силовики заинтересовались насадившим свиную голову на ограду мечети россиянином

В Анапе правоохранители задержали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети

В Анапе правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который насадил свиную голову на ограду мечети в Адыгее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ. Мужчину доставили в изолятор временного содержания на территории Адыгеи. Решается вопрос о его аресте.

Вечером 14 сентября мужчина принес голову свиньи к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, а потом скрылся. Это попало на видео.