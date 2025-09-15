Силовые структуры
17:52, 15 сентября 2025Силовые структуры

Силовики заинтересовались насадившим свиную голову на ограду мечети россиянином

В Анапе правоохранители задержали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Анапе правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который насадил свиную голову на ограду мечети в Адыгее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ. Мужчину доставили в изолятор временного содержания на территории Адыгеи. Решается вопрос о его аресте.

Вечером 14 сентября мужчина принес голову свиньи к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, а потом скрылся. Это попало на видео.

