12:40, 16 сентября 2025

Суд принял решение по задержанному по делу о «Северных потоках» украинцу

Reuters: Суд в Италии постановил экстрадировать украинца Кузнецова в Германию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

Также, по данным агентства, подозреваемый намерен обжаловать это решение суда.

22 августа начался суд над 49-летним украинцем Сергеем Кузнецовым, обвиняемым в том, что он был одним из организаторов взрыва газопровода «Северный поток».

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали Кузнецова в провинции Римини. В Италии он отдыхал с семьей.

